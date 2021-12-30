Buharkent'te fiyat denetimi - Haberler
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Buharkent'te fiyat denetimi

Buharkent'te fiyat denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın'ın Buharkent ilçesinde faaliyet gösteren marketlerde, belediye zabıta ekipleri tarafından fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.

BUHARKENT, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde faaliyet gösteren marketlerde, belediye zabıta ekipleri tarafından fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Ülke genelinde düşen döviz kurlarının ardından marketlerin ürünlerini fahiş fiyatlara satarak, vatandaşları zarara uğratmasını engellemek amacıyla harekete geçen Buharkent Belediyesi, ilçe genelindeki marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. İlçe genelindeki marketlerde gerçekleştirilen denetimlere satılan ürünlerin gramaj, etiket ve irsaliye karşılaştırmaları yapıldı.

Denetim ile ilgili açıklama yapan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Zabıta ekiplerimiz, ilçe genelinde Hemşehrilerimizin sağlıklı ve ekonomik alışveriş yapmalarını sağlamak için zincir marketlerdeki fiyat artışlarını denetledi. Satılan her ürünün gramaj, etiket, irsaliye karşılaştırması ve tüketim tarihlerinin denetimleri yapıldı" dedi. - AYDIN

Buharkent'te fiyat denetimi

Buharkent'te fiyat denetimi

Buharkent'te fiyat denetimi

Buharkent'te fiyat denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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