Buharkent'te de görev yapmıştı, görevden alındı
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Buharkent'te de görev yapmıştı, görevden alındı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2013-2016 yılları arasında görev yapan Antalya Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı.

Buharkent'te de görev yapmıştı, görevden alındı
08.09.2020 12:12 | Son Güncelleme: 08.09.2020 12:17

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2013-2016 yılları arasında görev yapan Antalya Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı.

Antalya Valiliğince dün sabah görevden alınan Öztürk'ün yerine Antalya Vali Yardımcısı Aydın Abak'ın vekalet edeceği açıklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Gazipaşa Kaymakamlığı ve Antalya Valiliğinin resmi internet sitelerinden Öztürk'e ait bilgiler kaldırıldı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Gazipaşa Kaymakamlığına atanan Öztürk, 2008-2010 tarihleri arasında Antalya- Gündoğmuş'ta, 2010-2012 tarihleri arasında Sivas- Altınyayla'da, 2012-2013 tarihleri arasında Şırnak-Uludere'de, 2013-2016 tarihleri arasında Aydın- Burhankent'te, 2016-2019 tarihleri arasında Van-İpekyolu'nda Kaymakamlık ve Belediye Kayyumu görevlerini yapmıştı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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