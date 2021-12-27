Buharkent MYO'da Kariyer Günleri Etkinliği Gerçekleşti
Buharkent MYO'da Kariyer Günleri Etkinliği Gerçekleşti Üniversitemiz Buharkent Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Kariyer Günleri Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlik, 22 Aralık 2021 tarihinde Mehmet Parmaksızoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
Buharkent MYO'da Kariyer Günleri Etkinliği Gerçekleşti Üniversitemiz Buharkent Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Kariyer Günleri Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlik, 22 Aralık 2021 tarihinde Mehmet Parmaksızoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
İlki gerçekleşen 'Kariyer Günleri' etkinliğinin konuğu olan Buharkent MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Necati Çobanoğlu, başarıya giden yolda yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.
Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.
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