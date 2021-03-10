Buharkent Kent Müzesi gün sayıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Buharkent Kent Müzesi gün sayıyor

10.03.2021 14:26 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:31
Buharkent Kent Müzesi gün sayıyor

Aydın'ın Buharkent ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan Kent Müzesi, açılmak için gün sayarken, Belediye Başkanı Mehmet Erol tefrişat alanında incelemelerde bulundu.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan Kent Müzesi, açılmak için gün sayarken, Belediye Başkanı Mehmet Erol tefrişat alanında incelemelerde bulundu.

Buharkent ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve yıllardır atıl durumda olan tarihi bina, ata miraslarının ve kültürün gelecek nesillere aktarılması adına kent müzesi olarak ilçeye kazandırıldı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un talimatıyla satın alınan tarihi binada restorasyon çalışmaları tamamlanırken tefrişat çalışmalarının da tamamlanmasıyla müzede ilçenin kimliği yaşatılacak. Buharkent'in kimliğini korumak ve geleceğe aktarmak adına müzede sergilenecek eşyalar ile ilgili vatandaşların büyük destek verdiğini ifade eden Başkan Erol; "Kültür varlıklarımızı müzede yaşatarak, gelecek nesillere aktaracağız" dedi.

"İlçemizin ilk evlerinden"

Pandemi sürecinin etkileri ile birlikte çalışmaların yaklaşık 1 sene sürdüğünü ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Kültür varlığı olarak tescillenmiş olan bu binamızı 3 sene önce Kent Müzesi olarak hizmete açmak için satın aldık. Restorasyon çalışmalarımız tamamlandı ve tefrişat çalışmalarımıza başladık. Tefrişat çalışmaları ile ilgili de İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzden destek istedik. Bundan sonra onların işbirliği ile birlikte onların uzmanlığından faydalanarak burayı müze halinde düzenlemek istiyoruz. Güzel bir eser. Buharkent'in ana caddesi üzerinde bir yer. Herkesi buraya gelip görmesini istiyoruz, o düzeyde bir yer olmasını temenni ediyoruz. İlçemize güzel bir eser kazandırdığımıza düşünüyoruz. İlçemizin ilk evlerinden burası. Böyle bir eseri ortaya koyduğumuz için mutluyuz" dedi.

"Duyarsız kalmadılar"

Başkan Erol konuşmasının devamında, "Burada tamamen atalarımızı yaşam tarzını gösteren eşyaları gösteren eşyalarının sergilendiği bir evin tekrar hayata geçirilmesi olarak düşünebiliriz. Eskiden kullanılan eşyalar, fotoğraflar, uzmanlarımızın da uygun görmesi halinde balmumu heykeller, Buharkentli Kavaslı Mehmet Efemizin bir köşesini yapmayı düşünüyoruz. Şimdilik işi uzmanlarımıza bıraktık onların uygun gördüğü şekilde gerekli çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Buharkentli vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Çağrılarımıza duyarsız kalmadılar. Eski kullanmadıkları büyüklerinden kamış eşyaları burada sergilenmesi için bizlere teslim ettiler" dedi. - AYDIN

Buharkent Kent Müzesi gün sayıyor
Buharkent Kent Müzesi gün sayıyor
Buharkent Kent Müzesi gün sayıyor
Buharkent Kent Müzesi gün sayıyor
Buharkent Kent Müzesi gün sayıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Mesut Özil Ali Şansalan Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Buharkent Kent Müzesi gün sayıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 14:36:04. #1.14#
title