Buharkent İlçe Emniyet Teşkilatından Kaymakam Ülkü'ye ziyaret
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Mustafa Kemal Atatürk, Gökhan Yüksel, Buharkent, Güncel

Buharkent İlçe Emniyet Teşkilatından Kaymakam Ülkü'ye ziyaret

Emniyet Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü sebebiyle İlçe Emniyet Amiri Gökhan Yüksel ve İlçe Emniyet Amiri görevlileri tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

11.04.2020 05:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 05:14
Buharkent İlçe Emniyet Teşkilatından Kaymakam Ülkü'ye ziyaret

Emniyet Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü sebebiyle İlçe Emniyet Amiri Gökhan Yüksel ve İlçe Emniyet Amiri görevlileri tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Ardından Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü'yü makamında ziyaret eden emniyet teşkilatı Ülkü'ye çiçek takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ülkü, toplumun huzur ve güven ortamında yaşamasını sağlayan emniyet teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak görevi başında bulunan polislere başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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