Buharkent Huzurevi için ilk adım atıldı

Buharkent Huzurevi için ilk adım atıldı Aydın'ın Buharkent ilçesine yapılacak olan huzurevi için Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında protokol töreni gerçekleştirildi.

Buharkent Huzurevi için ilk adım atıldı

AYDIN - Aydın'ın Buharkent ilçesine yapılacak olan huzurevi için Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında protokol töreni gerçekleştirildi.

Buharkent Belediyesi koordinesinde ilçeye kazandırılacak olan 75 kişilik huzurevi için çalışmalara başlandı. Bu kapsamda Aydın Valiliği başkanlığında Buharkent Belediyesi ile Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında protokol imza töreni gerçekleştirildi. Aydın Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törene Vali Hüseyin Aksoy başkanlık yaptı. Buharkentli vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalara başlanırken 75 kişi kapasiteli huzurevi Millet Bahçesi yanındaki alana inşa edilecek.

Protokolün açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, anlamlı ve önemli proje için Buharkent Belediyesine teşekkür ederek, "Buharkent Belediyemiz özellikle yaşlıların barınabileceği 75 kişilik bir huzurevi yapımı konusunda böyle bir çalışmayı başlattı. bu anlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın onayıyla Cumhurbaşkanlığımızdan alınan izinle bugün böyle bir protokolü gerçekleştiriyoruz. Yaşlılarımız bizler için önemli ve değerli. Onların bakıma ihtiyaç duydukları anda, onları bu ihtiyacını giderebilecek böylesine önemli sosyal bir projeyi Aydın'da hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle belediye başkanımıza böylesine önemli ve hayırlı çalışmaya başladığı için teşekkür ediyorum. Bunun ilimize, ilçemize ve yaşlılarımıza hayırlı olsun diliyorum. Bugün bir protokol imzalayacağız, süreç içerisinde bununa ilgili çalışmaları belediyemiz yürütecek, hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

"Büyüklerimize verdiğimiz değeri göstereceğiz"

Yerel imkanlarla yapılan yatırımlara Buharkentlilerin alışık olduğuna dikkat çeken Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Buharkent Belediyesi olarak eğitim, kültür gibi birçok alanda yatırımlar yaptık. Son olarak da 24 derslikli bir Anadolu Lisesi'nin inşasını yapıyoruz, onda da sona yaklaşıldı. Buharkente huzurevi yapılması konusunda da vatandaşlarımızdan yoğun bir talep oldu. Sayın Bakanımıza da bu durumu arz ettiğimizde de yerel kaynaklarımız ile bunu yapabileceğimizi söyledik. Hemen talimatlar verdi. Bununla ilgili de girişimler yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayıyla bu şekilde bir protokol safhasına getirdik. Millet Bahçemizin bitişiğinde çok güzel bir alanda 75 kişilik bir huzurevini inşa edeceğiz. İnşallah yerel imkanlarımızla da huzurevimizi ilçemize kazandıracağız. Zaten Buharkentliler buna alışkın daha öncede Meslek Yüksek Okulu'nu da kazandırmışız. Güzel bir MYO binamız var onu da vatandaşlarımızın destekleriyle yapmıştık. Okulu da yapıyoruz şimdide huzurevini kazandırıyoruz. Buharkentimize böyle bir tesis kazandırdığımız için mutluyuz şimdiden hayırlı olsun. Yaşlılarımız önemli, huzurevi ile onlara verdiğimiz değeri göstermiş olacağız inşallah" dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen protokole Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ile Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER