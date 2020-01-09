Buharkent Devlet Hastanesi Başhekimliğine Kaya atandı
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Buharkent Devlet Hastanesi Başhekimliğine Kaya atandı

Buharkent İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uzm. Dr. Didem Kaya Atandı.

09.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:27
Buharkent Devlet Hastanesi Başhekimliğine Kaya atandı

İlçe Başhekimliğine Uzm. Dr. Didem Kaya Atandı.


Buharkent İlçe Devlet Hastanesi'nde Aile Hekimi Uzmanı olarak görev yapmakta olan Uzm. Dr. Didem Kaya başhekimlik görevine atandı. Buharkent İlçe Devlet Hastanesi başhekimlik görevine vekaleten bakan Köşk İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Erönem, göreve atanan başhekim Kaya'ya başarılar dileyerek devretti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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