Buharkent Devlet Hastanesi Başhekimliğine Kaya atandı
Buharkent İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uzm. Dr. Didem Kaya Atandı.
Buharkent İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uzm. Dr. Didem Kaya Atandı.
Buharkent İlçe Devlet Hastanesi'nde Aile Hekimi Uzmanı olarak görev yapmakta olan Uzm. Dr. Didem Kaya başhekimlik görevine atandı. Buharkent İlçe Devlet Hastanesi başhekimlik görevine vekaleten bakan Köşk İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Erönem, göreve atanan başhekim Kaya'ya başarılar dileyerek devretti. - AYDIN