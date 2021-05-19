Buhari ve Macron'dan Çad Gölü Havzasındaki güvenlik sorunlarıyla ortak mücadele sözü
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Buhari ve Macron'dan Çad Gölü Havzasındaki güvenlik sorunlarıyla ortak mücadele sözü

Buhari ve Macron'dan Çad Gölü Havzasındaki güvenlik sorunlarıyla ortak mücadele sözü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Fransa, Çad Gölü Havzası ve Sahel bölgesinde artan güvenlik sorunlarıyla mücadelede Nijerya'yla iş birliği yapacak.

Fransa, Çad Gölü Havzası ve Sahel bölgesinde artan güvenlik sorunlarıyla mücadelede Nijerya'yla iş birliği yapacak.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Paris'te düzenlenen Afrika Ekonomisi Finansmanı Zirvesi'nde Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile görüştü.

Macron, görüşmede, Nijerya'ya ekonomik büyümesini engelleyen güvenlik tehditleriyle mücadele etmek için ihtiyaç duyduğu tüm desteği vereceklerini belirtti.

Çad Gölü Havzası ve Sahel bölgesinde artan güvenlik sorunlarıyla mücadele için Nijerya ile iş birliği içinde olacaklarını kaydeden Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının karşılaştığı zorluklarla başa çıkmada Nijerya'yı destekleyeceğine söz verdi.

Nijerya Devlet Başkanı Buhari ise Çad Gölü Havzası ve Sahel bölgesinin karşı karşıya olduğu zorlukların altını çizerek bu zorluklara karşı atılması gereken adımları aktardı.

Nijerya'nın güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek için Fransa ve tüm uluslararası ortaklarla çalışma isteğini dile getiren Buhari, Nijerya ile mevcut ortaklığı yoğunlaştırmayı kabul eden Macron'a şükranlarını sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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