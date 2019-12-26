: Buhar makinesi taşıyan tır yola sığmayınca trafik durdu

26.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:48

Amasya'da 5 metre genişliğinde ve 25 ton ağırlığındaki buhar makinesini taşıyan tır yola sığmayınca caddede trafik durdu.

Trabzon'da çöplerden elektrik enerjisi üretilmesi amacıyla imal edilen buhar makinesini taşıyan tır, üç gün önce Malatya'dan bu kente doğru yola çıktı.

Sabah saatlerinde Amasya'ya gelen tır, cadde kenarına park edilmiş araçlar nedeniyle geçemeyince trafik durdu.

Trafik polislerinin yolu açmasıyla ilerleyebilen tır yoluna devam etti.

Kaynak: AA

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