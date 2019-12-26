Buhar makinesi taşıyan tır yola sığmayınca trafik durdu
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Buhar makinesi taşıyan tır yola sığmayınca trafik durdu

Amasya'da 5 metre genişliğinde ve 25 ton ağırlığındaki buhar makinesini taşıyan tır yola sığmayınca caddede trafik durdu.

26.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:26
Buhar makinesi taşıyan tır yola sığmayınca trafik durdu

'da 5 metre genişliğinde ve 25 ton ağırlığındaki buhar makinesini taşıyan tır yola sığmayınca caddede trafik durdu.

'da çöplerden elektrik enerjisi üretilmesi amacıyla imal edilen buhar makinesini taşıyan tır, üç gün önce 'dan bu kente doğru yola çıktı.

Sabah saatlerinde Amasya'ya gelen tır, cadde kenarına park edilmiş araçlar nedeniyle geçemeyince trafik durdu.

Trafik polislerinin yolu açmasıyla ilerleyebilen tır yoluna devam etti.

Kaynak: AA
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