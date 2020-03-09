Bugünün tarihi bugüne
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bugünün tarihi bugüne - Haber
Güncel

Bugünün tarihi bugüne

Başlamadan önce sormak isterim size 1'den kaça kadar sayabilirsin kendi içinde bilebilecek kadar bilge misin ? Daha cevabı sende saklı olanı bilmezken, böylesine cevval bilirkişi halin ne diye peki… Yaşamak için nefesini tüketme ölümün tükenirken soluk soluğa…

09.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:16
Bugünün tarihi bugüne

Ölüler ile Röportaj kitabımı yazdıktan çok sonra anladım,insanın tarihe merakının getirisi olan donanıma dayalı bilgi kalabalığının, bilge hissiyatının altında gizli olan cehaletimin yanını. Tarihi bilmek pek tabi güzel fakat kendini alakadar edecek kadar olan kısmıyla. Sana dokunmayan uzaklıkta olan tarihi öğrenmen sadece egonu besleyen bir kibrin ukala tavrı olacaktır.Anladım ki tüm anlatılanlar anlatıldığı gibi haki bir mavi.

Şunu anladım aslında;

"Bilgi denilen geçmişe dayalı enstantaneler kalabalığını araştırsan dahi 1. Derece kaynaklar ile bu araştırmayı beslesen elde edeceğin vesikalar da buna dâhil öğrenmiş olduğun kazanım hiçbir zaman sana gerçeği vermez. Çünkü edindiğin hiçbir satır sana aitlik içeren bir gözlem veyahut yaşanmışlık içermez.Topladığın tüm verilenin tek ispatı aslına bakınca gerçekliği şaibeli gerçekçi bilgiler. "

Ve bu bilgilerin bir tarafı olduğumuz doğruluk kısmı tamamen bilinçaltımızın kişiye özel istenç tutumu.

Yani senin belgelerle savunduğun aynı başlık bir başka kimsenin söylemine göre zıt bir kutbun görüşüne öncülük edebiliyor.Senin yarattığın kahraman karşı tarafın cephesinden birinin kalemine göre katil zanlısı olarak satırlara geçebiliyor. Gerçek kendi gözlerin ile edindiğin kadar kısas bir ispatın sınırları kadar gerçektir.Ve bir dakika önce gözünle gördüğün bir gerçeğini 1 dakika sonrasında başka birine sadece anlatımını aktarabilirsin gerçekliğini ispat edemezsin. Varmak istediğim niyetime varmam gerekirse eğer;

İnsanlar olarak babayani bir hale bürünmek gerek. Geçmişi geleceğe bulaştırmadan yaşamak gerek gelecek günleri. Dünden kalan hesaplarla yarınki hesaplar kapatılmaz. Dünün yarına faydası olamaz. Ama yarınların bugüne dokunuşları pek mümkün.Geçmişin ölüleri ile bugünün yaşayanlarını dizginlemek sadece fitne fesat ve gruplaşan ayrılıklar kümeleri edinmekten öteye gidemez.Ölüler yaşayanlara el uzatamaz. Yaşayanlar ise ölüler üzerinden beslenemez.Ölü bir tarih için hayat kokan yeni vakitten akan geleceğin tarihini daha ulaşmadan bize ölümüne sebebiyet vermemek gerek.Dediğim gibi geçmiş tarih bize ait değil sahipleri tarihte kaldı ve orada bırakılmalı. Her mevzuda mezarlarını açıp tartışmaya şahit tutulmamalı. Bugünün hesabını kendi aramızda göremiyorsak bu defteri kapatalım o zaman bakiyesi bize ait olmayan eski defterleri getirip masaya koymanın bugüne kadar hangi karşıtlığa iknası olmuş.Hangi düşmanı dosta bürümüş fakat birçok dost düşman eylediği beyazın beyaz olduğu kadar gerçek bir kalıntıdır. Geçmiş tarihin geleceğe mirası sadece kavga olarak yansıdığı yadsınamaz bir utançtır. Bugün ortak alanımız dünya üzerinde günah veyahut sevap ortaklığı edindiğimiz diğer insanları bu hayatta olmayan insanların hayattayken savundukları göreceleri kendimize hak edinip zamanımızın yaşam sahibi insanların kalbini kırmadan onlara bize ait olmayan dünler için küfretmeden ve hatta keşke mümkün olsa ama zor dünden kalan savaşların devamını getirmeden yaşayabilsek keşke.Ölmek için yeni nedenler aramak yerine bilincine varsak keşke ölüme sahip hastalıklı bedenlerimizin farkında olsak. Ve bizi bizden ayıran hiçbir görüşün kalabalığına kalabalık katmasak bizi kayıran tüm cepheleri yalnız bıraksak.Ölmek için tükenen nefesimizi nefsimiz ile çabucak tüketmeye çalışmasak.Ölmüşleri rahat bıraksak mezarlarına huzur bıraksak.Hem baksak zaten geriye ne faydası var tarihin bir tarafına yakınlıkduyar olmanın bizden önce olanların haklı davası sonuç verdi mi tek biri bugüne çözüm olabildi mi ki ? Sen çözümlemeye çalışıyorsun…

Beslediği köpeğin dışkısını toplarken insan, neden bu özveriyi başka bir insana göstermez anlamış değilim…

Dünde kalan yarınlar ölmedi mi?

Bugünün son günü yarın ölmeyecek mi?

Dünün mezarlığına o da gömülmeyecek mi?

Yazar - Yiğit Caner Ertoşi
Yiğit Caner Ertoşi
Yazar

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haber
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Bakan Soylu büyük İstanbul depremiyle ilgili iki korkusunu dile getirdi Haber
Bakan Soylu büyük İstanbul depremiyle ilgili iki korkusunu dile getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Angela Merkel Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Berkay Şahin Defne Samyeli
Spor Ünal Karaman Burak Yılmaz Gökhan Gönül Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Adana Petrol İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: Bugünün tarihi bugüne - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:53:54. #1.15#