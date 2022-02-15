Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? SON DAKİKA 15 Şubat 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı! Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı

15 Şubat Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 15 Şubat Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 15 Şubat Salı korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

15 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarının 15 Şubat 2022 tarihli verileri henüz açıklanmadı.

14 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları 15 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 76 bin 632 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 276'dan 266'ya düştü. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 74 bin 936 olurken toplam 438 bin 553 PCR testi yapıldı. 2 yılı aşkın süredir devam eden salgınla ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 15 milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 milyon civarında." dedi.

TEST SAYISI 438 bin 553 VAKA SAYISI 76 bin 632 VEFAT SAYISI 266 İYİLEŞEN SAYISI 70 bin 169

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