Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 14 Şubat 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı! Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

14 Şubat Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 14 Şubat Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 14 Şubat Pazartesi korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

14 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarının 14 Şubat 2022 tarihli verileri henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek bilgilendirme sonrası haberimizi güncelleyeceğiz.

13 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları 13 Şubat tarihinde son dönemlerdeki en düşük seviyeye geldi. 13 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 73 bin 787 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 276 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 70 bin 169 olurken toplam 419 bin 556 PCR testi yapıldı.

TEST SAYISI 419 bin 556 VAKA SAYISI 73 bin 787 VEFAT SAYISI 276 İYİLEŞEN SAYISI 70 bin 169

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