Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 7 Şubat 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

Şubat Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Şubat Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 7 Şubat Pazartesi korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

7 Şubat KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

7 Şubat Pazartesi günü koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

6 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

TEST SAYISI

412.352

VAKA SAYISI

87.934

VEFAT SAYISI

201

İYİLEŞEN SAYISI

76.552

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