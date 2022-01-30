Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 30 Ocak 2022 yeni koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de vaka sayısı kaç? Bugünkü Covid tablosu

30 Oacak koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. 30 Ocak Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? merak ediliyor. Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 30 Ocak Pazar korona tablosu ne? Günlük korona tablosu açıklandı mı? Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 30 Ocak 2022 yeni koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de vaka sayısı kaç? Detaylar haberimizdedir…

KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları yine rekor kırdı. 29 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 94 bin 783 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 210'dan 174'e yükseldi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 83 bin 261 olurken toplam 440 bin 17 PCR testi yapıldı. Vaka sayıları dün 94 bin 783 ile yine rekor kırmıştı.

30 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

30 Ocak 2022 koronavirüs tablosu Türkiye'de son 24 saatte 428 bin 214 yeni tip koronavirüs testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 81 bin 530 oldu.

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