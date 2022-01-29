Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 29 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

Ocak Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 29 Ocak Cumartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 29 Ocak Cumartesi korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

29 Ocak KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

29 Ocak Cumartesi günü korona tablosu henüz açıklanmadı.

TEST SAYISI

438.252

VAKA SAYISI

93.586

VEFAT SAYISI

210

İYİLEŞEN SAYISI

85.503

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