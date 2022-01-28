Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 28 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

Ocak Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? 28 Ocak Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 28 Ocak Cuma korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

28 Ocak KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

28 Ocak Cuma günü korona tablosu henüz açıklanmadı.

27 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI

424.164

VAKA SAYISI

82.180

VEFAT SAYISI

174

İYİLEŞEN SAYISI

83.225

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