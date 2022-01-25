Vatandaşlar 25 Ocak Salı günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 25 Ocak Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 25 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

Ocak Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 25 Ocak Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 25 Ocak Salı korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

25 Ocak KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

25 Ocak Salı günü korona tablosu henüz açıklanmadı.

24 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI

401.636

VAKA SAYISI

67.023

VEFAT SAYISI

156

İYİLEŞEN SAYISI

78.362

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