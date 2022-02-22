Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 22 Şubat 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

Şubat Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 22 Şubat Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 22 Şubat Salı korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

22 Şubat KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

22 Şubat Salı günü koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

21 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

TEST SAYISI 461.513 VAKA SAYISI 85.026 VEFAT SAYISI 268 İYİLEŞEN SAYISI 94.402

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