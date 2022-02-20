Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 20 Şubat 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

Şubat Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı? 20 Şubat Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 20 Şubat Pazar korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

20 Şubat KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

20 Şubat Pazar günü koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

20 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre azaldı. 20 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 70 bin 355 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 278'ten 263'e düştü. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 91 bin 164 olurken toplam 440 bin 183 PCR testi yapıldı. Vaka sayıları son olarak 24 Ocak tarihinde 67 bin 23 seviyelerine kadar düşmüştü.

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