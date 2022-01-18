Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 18 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?
Vatandaşlar 18 Ocak Pazar günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor.18 Ocak Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 18 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?
Ocak Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı? 18 Ocak Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 18 Ocak Pazar korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?
18 Pazar günü korona tablosu henüz açıklanmadı.
17 Ocak Pazartesi günü 403.836 kişiye test uygulanmıştır.
17 Ocak Pazartesi 403.836 kişiye uygulanan testten 64.935 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
17 Ocak Pazartesi günü 162 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
17 Ocak Pazartesi günü 72.106 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.
Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 17 Ocak Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?
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