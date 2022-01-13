Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 13 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?
Vatandaşlar 13 Ocak Perşembe günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor.13 Ocak Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 13 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?
13 Ocak Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 13 Ocak Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 13 Ocak Perşembe korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?
13 Ocak Perşembe günü korona tablosu henüz açıklanmadı.
12 Ocak Çarşamba günü 422.028 kişiye test uygulanmıştır.
12 Ocak Çarşamba 422.028 kişiye uygulanan testten 77.722 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
12 Ocak Çarşamba günü 145 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
12 Ocak Çarşamba günü 42.573 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi
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