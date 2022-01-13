Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 13 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

13 Ocak Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 13 Ocak Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 13 Ocak Perşembe korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

13 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

13 Ocak Perşembe günü korona tablosu henüz açıklanmadı.

12 OCAK ÇARŞAMBA KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

12 Ocak Çarşamba günü 422.028 kişiye test uygulanmıştır.

12 OCAK ÇARŞAMBA GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

12 Ocak Çarşamba 422.028 kişiye uygulanan testten 77.722 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

12 OCAK ÇARŞAMBA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

12 Ocak Çarşamba günü 145 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

12 ÇARŞAMBA SALI KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

12 Ocak Çarşamba günü 42.573 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

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