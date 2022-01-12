Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 12 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

12 Ocak Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 12 Ocak Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 12 Ocak Çarşamba korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

12 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

12 Ocak Çarşamba günü korona tablosu henüz açıklanmadı.

11 OCAK SALI KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

11 Ocak Salı günü 430.253 kişiye test uygulanmıştır.

11 OCAK SALI GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

11 Ocak Salı 430.253 kişiye uygulanan testten 74.266 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

11 OCAK SALI KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

11 Ocak Salı günü 137vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

11 OCAK SALI KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

11 Ocak Salı günü 39.226 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

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