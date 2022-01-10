Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 10 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı? - Haberler
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Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 10 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 10 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?
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Vatandaşlar 10 Ocak Pazartesi günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor.10 Ocak Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 10 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

10 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 10 Ocak Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 10 Ocak Pazartesi korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

10 Ocak Pazartesi günü korona tablosu henüz açıklanmadı.

9 Ocak korona tablosu aççıklandı. Detaylar aşağıdaki gibidir.

9 Ocak Pazar günü 406.796 kişiye test uygulanmıştır.

9 Ocak Pazar 406.796 kişiye uygulanan testten 63.214 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

9 Ocak Pazar günü 157 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

9 Ocak Pazar günü 29.197 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

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