Bugünkü müjde ne? Yasaklar kalkıyor mu? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? Hafta içi, hafta sonu yasakları kalkıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklama öncesi vatandaşlar açıklamada neler ifade edileceğini araştırmaya başladı. Peki, Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? Hafta içi, hafta sonu yasakları kalkıyor mu? Bugünkü müjde ne? Yasaklar kalkıyor mu?

Bugün Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak olan açıklama öncesi vatyabdaşalr yeni karraaklrın ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, yasaklar kalkıyor mu? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? Hafta içi, hafta sonu yasakları kalkıyor mu? Bugünkü müjde ne?

CUMHURBAŞKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün 12:00'de AK Parti Grup Toplantısı'nda bu müjdeyi paylaşacağı tahmin ediliyor. Kulislerde ise müjdenin içeriğine dair farklı fikirler konuşuluyor.

BUGÜNKÜ MÜJDE NE?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; müjdenin yerli aşı ile ilgili olabileceği belirtiliyor. Türkiye'de yürütülen yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun aktarılacağı ve bir tarihin açıklanacağı ifade ediliyor.

Yine, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen reformların da açıklanacağını tahmin edenler var. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacağı da konuşuluyor.

Kulislerde, Erdoğan'ın enerji alanında da müjde açıklayacağına dair tahminler yürütülüyor. Altın madeni ve Akdeniz'de yeni doğal gaz rezervinin olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, Kanal İstanbul ile ilgili yeni gelişmelerin paylaşılabileceği de aktarılıyor.

YASAKLAR KALKIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama sonrası pandemi yasakları hakkında detaylar ortaya çıkacak?