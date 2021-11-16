Bugünkü korona tablosu! SON DAKİKA 16 Kasım 2021 covid 19 sağlık gov tr! Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?
Vatandaşlar 16 Kasım Salı günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 16 Kasım Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? 16 Kasım korona tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye genel korona tablosu! Günlük korona tablosu! Bugünkü korona tablosu!
16 Kasım Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 16 Kasım Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 16 Kasım Salı korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?
15 Kasım Pazartesi koronavirüs tablosu dün açıklanmıştı. Fahrettin Koca; "Covid-19 Tablosu mesajında İLK KEZ bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa'dır. Türkiye ortalamasında ise %80'i geçtik. ŞANLIURFA halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.
16 Kasım Salı günü vaka sayısı açıklanmadı.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan en güncel veriler haberimizdedir.
16 Kasım'da koronavirüs testi sayısı açıklanmadı.
16 Kasım'da semptomlu semptomsuz vaka sayısı açıklanmadı
16 Kasım'da vefat sayısı henüz açıklanmadı.
15 Kasım Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı. Fahrettin Koca; "Covid-19 Tablosu mesajında İLK KEZ bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa'dır. Türkiye ortalamasında ise %80'i geçtik. ŞANLIURFA halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.
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