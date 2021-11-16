Bugünkü korona tablosu! SON DAKİKA 16 Kasım 2021 covid 19 sağlık gov tr! Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?

16 Kasım Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 16 Kasım Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 16 Kasım Salı korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

16 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

15 Kasım Pazartesi koronavirüs tablosu dün açıklanmıştı. Fahrettin Koca; "Covid-19 Tablosu mesajında İLK KEZ bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa'dır. Türkiye ortalamasında ise %80'i geçtik. ŞANLIURFA halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

16 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

16 Kasım Salı günü vaka sayısı açıklanmadı.

16 KASIM SALI TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan en güncel veriler haberimizdedir.

16 KASIM SALI TEST SAYISI

16 Kasım'da koronavirüs testi sayısı açıklanmadı.

16 KASIM SALI GERÇEK VAKA SAYISI

16 Kasım'da semptomlu semptomsuz vaka sayısı açıklanmadı

16 KASIM SALI VEFAT SAYISI

16 Kasım'da vefat sayısı henüz açıklanmadı.

15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

15 Kasım Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı. Fahrettin Koca; "Covid-19 Tablosu mesajında İLK KEZ bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa'dır. Türkiye ortalamasında ise %80'i geçtik. ŞANLIURFA halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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