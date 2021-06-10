Bugünkü Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Son Kabine Toplantısı sonuçları 2021!
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Bugünkü Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Son Kabine Toplantısı sonuçları 2021!

Bugünkü Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Son Kabine Toplantısı sonuçları 2021!
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Son dakika haberi: Erdoğan, 1 Haziran'daki Kabine Toplantısı'nın ardından canlı yayında koronavirüste kademeli normalleşme planını açıkladı ve bu aşamadaki başarının devamı 10 gündür geliyor. Peki, Bugünkü Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine Toplantısı açıklamaları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? Son Kabine Toplantısı sonuçları 2021 ve 10 Haziran Kabine Toplantısı detayları...

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınacak son dakika kararlarıyla ilgili önemli gelişme. Erdoğan'ın Bakanlar Kurulunu toplayacağı kabine toplantısı tarihi ileri bir tarihe alındı. Erdoğan toplantı ve yurt içindeki diğer programlarını bitirdikten sonra 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, Kabine toplantısının ertelendiğini açıkladı. Öte yandan mevcut tedbirlerin haziran ayı boyunca devam edileceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle toplantı 21 Haziran tarihine ertelendi..

Kritik kararların alındığı toplantının ardından bu hafta yapılmayacak..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Euro 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya müsabakasına gideceği; Pazar günü ise Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılacağı öğrenildi. Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından milli takımı desteklemek için Bakü'ye gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekilmişti.. Fakat alınan son dakika kararıyla toplantının 21 Haziran'da gerçekleştirileceği duyuruldu..

KRİTİK KABİNE TOPLANTISI'NDA GÜNDEM KORONAVİRÜS

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

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