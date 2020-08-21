Bugünkü açıklanacak müjde ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafındana açıklanacak müjde hakkında kim, neler dedi? Müjde saat 15.00'da açıklacak mı? Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün vereceği müjdeye odaklandı. Erdoğan'ın açıklamayı bugün saat 15.00'de İstanbul'da yapacağı belirtildi. Peki, açıklama hakkında kim, ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 'müjde' için iddialar Karadeniz'de bulunmuş bir doğalgaz rezervini işaret ediyor. Peki, Berat Albayrak açıklama için neler dedi?

1 AY ÖNCE TESPİT EDİLDİ

Yandaş yazar Abdülkadir Selvi de, bugünkü yazısında 'müjde'ye dair bazı ayrıntılar verdi. "Rezerv tespit edileli 1 ay olmuş" diyen Selvi, "Ama emin olmak için bir süre inceleme yapılmış. Rezerv hesaplamaları, hacim, derinlik gibi teknik testleri gerçekleştirilmiş. Bu testlerde ciddi bir sonuç alınmasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diye açıklama yapmazdı" ifadelerini kullandı.

BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMA HAKKINDA NELER DEDİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes,

Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!

#MüjdelerOlsun"

İBRAHİM KALIN'DAN 'MÜJDE' PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi açıklamayı yapmasına 2 saat kala Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Kalın, 'Müjdeye 2 saat kala' notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.