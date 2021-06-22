"Bugüne Yürüyelim, Yarına Koşalım" Sloganı ile Mülteciler Günü Yürüyüşü Gerçekleştirildi
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"Bugüne Yürüyelim, Yarına Koşalım" Sloganı ile Mülteciler Günü Yürüyüşü Gerçekleştirildi

'Bugüne Yürüyelim, Yarına Koşalım' Sloganı ile Mülteciler Günü Yürüyüşü Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Genel Müdürlüğümüz Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından, ülkemizde farklı statülerde yaşayan göçmen kadınlar, erkekler ve çocuklarla birlikte "20 Haziran Mülteciler Günü" kapsamında düzenlenen "Mülteciler Günü Yürüyüşü" 18 Haziran 2021 Cuma günü Ankara Ahlatlıbel Atatürk...

Genel Müdürlüğümüz Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından, ülkemizde farklı statülerde yaşayan göçmen kadınlar, erkekler ve çocuklarla birlikte "20 Haziran Mülteciler Günü" kapsamında düzenlenen "Mülteciler Günü Yürüyüşü" 18 Haziran 2021 Cuma günü Ankara Ahlatlıbel Atatürk Parkında gerçekleştirildi.

Dünyada en fazla yabancıya ev sahipliği yapan ülke konumunda olan Türkiye'de; hem göç olgusuna dikkat çekmek hem de farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanımız Dr. Aydın Keskin KADIOĞLU Türkiye'de bulunan göçmenler ve uyum konusunda yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Bugüne Yürüyelim, Yarına Koşalım" sloganı ile düzenlenen etkinlik kapsamında; bando ekibi tarafından müzik dinletisi eşliğinde yerel halk ve farklı uyruklardan toplam 75 kişinin katılımıyla bir yürüyüş yapıldı.

Kaynak: Habermetre

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