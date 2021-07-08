Bugüne Kadarki En Büyük Cyberpunk 2077 Güncellemesi Yakında Geliyor
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Bugüne Kadarki En Büyük Cyberpunk 2077 Güncellemesi Yakında Geliyor

Bugüne Kadarki En Büyük Cyberpunk 2077 Güncellemesi Yakında Geliyor
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Bugüne kadarki en büyük Cyberpunk 2077 güncellemesi yakında piyasaya sürülecek.

Bugüne kadarki en büyük Cyberpunk 2077 güncellemesi yakında piyasaya sürülecek. CD Projekt Red, popüler RPG oyunu için yeni bir reklam yayınladı.

DSOGaming tarafından bildirildiği üzere, oyun için yeni bir reklam ilk olarak YouTube ve Instagram'da göründü ve oyunun "şimdiye kadarki en büyük güncellemesini" duyurdu. Ek olarak, reklam "daha ??fazlası" ndan bahsediyor.

Cyberpunk 2077

Bu büyük güncellemeyle ilgili kesin ayrıntılar henüz paylaşılmadı, ancak CDPR'nin "gelecek daha fazlası" alayının Cyberpunk 2077'nin yaklaşan DLC'si ve genişletmeleriyle ilgili olması muhtemel.

Geçen ay, CD Projekt Red CEO'su Adam Kicinski, 2020 oyununun tatmin edici bir performans ve stabilite seviyesine ulaştığını belirtti.

Adam Kicinski, WSE İnovasyon Günü'nde "Zaten tatmin edici bir seviyesine ulaştık", "Genel performans üzerinde de çalıştık ve bundan oldukça memnunuz. Tabii ki, hataları ve aksaklıkları da düzelttik ve yapmaya devam edeceğiz. Zamanla, oyuncuların genel sistemlerde düzeltmeler sunacağız." dedi.

Ayrıca oyunun en son yaması olan 1.23 güncellemesinin yayınlanmasının ardından Cyberpunk 2077 de nihayet PlayStation Store'a geri döndü.

, artık tüm dünyada PC ve konsollarda mevcut. Oyun ayrıca Stadia üzerinden de oynanabilir. Hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X|S için yerel bir yeni nesil sürümün bu yıl içinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Oyunun PS5 ve Xbox Series sürümleriyle ilgili ayrıntılar paylaşılmadı ancak onaylanan Witcher 3 yeni nesil sürümünün daha hızlı yükleme sürelerinin yanı sıra çeşitli görsel iyileştirmeler sunacağını biliyoruz.

Kaynak: Turkmmo

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