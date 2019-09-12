"Bugüne kadar 725 bin kişi mesleki yeterlilik belgesi aldı"

12.09.2019 22:14

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya, "Mesleki Yeterlilik Belgesi, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde zorunlu hale geldi. Bu güne kadar 725 bin kişi mesleki yeterlilik belgesi aldı." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ve Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi kapsamında işverenlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Dicle Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirilen toplantıda, işverenlere MYK meslek standartları, ulusal yeterlilikler, belgelendirme süreçleri ve sağlanan teşviklerle ilgili bilgiler aktarıldı.

MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Ordukaya, toplantıda yaptığı konuşmada, verimli ve kaliteli üretim için mesleki yeterlilik belgesinin önemine dikkati çekti.

MYK'nın 2006 yılından itibaren ülkede çalışma hayatına etkin politika sunan bir kurum olduğunu anımsatan Ordukaya, "Mesleki Yeterlilik Kurumu, meslek standartlarını Ankara'da masa başında hazırlamıyor. Başta sivil toplum kuruluşları, Milli Eğitim Bakanlığımız, Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı yardımları, katkıları ve destekleriyle ortak tanımlayıcı bir anlayışla meslek standartlarımız yayınlanıyor. Resmi gazetede de yürürlüğe giriyor." diye konuştu.

Türkiye'de belge enflasyonu bulunduğunu savunan Ordukaya, mesleki yeterlilik belgesinin en önemli noktasını uluslararası geçerliliğe sahip olması olarak gösterdi.

Mesleki yeterlilik sınavlarının kamera kayıtları alınarak düzenli aralıklarla kontrol edildiğini ifade eden Ordukaya, şunları kaydetti:

"2015 yılı sonrasında yapılan yasal düzenleme sonrasında Mesleki Yeterlilik Belgesi, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde zorunlu hale geldi. Bugüne kadar bakanlığımız 4 tebliğ yayınladı, 117 meslekte yeterlilik belgesi zorunlu. Baktığımız zaman bugüne kadar 725 bin civarında kişi mesleki yeterlilik belgesi aldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile yaptığımız çalışma sonrasında, mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin, belgesiz kişilere oranla yüzde 25 daha az iş kazalarına karıştığını görüyoruz. 19 sektör ve 294 meslekte, sınav ve belgelendirme faaliyetlerimiz devam ediyoruz."

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı da iş dünyasının nitelikli elemana ihtiyaç duyduğunu, Mahir Eller Projesi ile nitelikli elemanları belgelendirdiklerini söyledi

Konuşmaların ardından, Mardin'de mesleki yeterlilik belgesi kazanan kişilere belgeleri verildi.

Kaynak: AA