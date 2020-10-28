Bugün yarım gün tatil mi? 28 Ekim Çarşamba resmi tatil mi?
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Bugün yarım gün tatil mi? 28 Ekim Çarşamba resmi tatil mi?

28.10.2020 07:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 08:01
Bugün yarım gün tatil mi? 28 Ekim Çarşamba resmi tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim'in tatil olup olmadığı araştırıldı. Peki, 28 Ekim Çarşamba resmi tatil mi? Bugün yarım gün tatil mi? İşte detaylar!

Türkiye Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamaya hazırlanırken bir yandan da 28 Ekim2'in tatil olup olmadığı merak edildi. Peki, Bugün yarım gün tatil mi? 28 Ekim Çarşamba resmi tatil mi?

28 EKİM ÇARŞAMBA RESMİ TATİL Mİ?

Ülkemizin her yerinde kırmızı beyaz bir coşku seli oluşturan 29 Ekim, başarılarla dolu tarihimizi hatırlamak için özel bir gün. Cumhuriyetimizin ilan edilişini andığımız 29 Ekim'de, ulusumuzun varoluşu için çalışmış, savaşmış ve kendini feda etmiş atalarımızı hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin görevi.

28 Ekim Çarşamba: Yarım gün tatil

29 Ekim Perşembe: Tam gün tatil

Toplam: 1,5 gün tatil

2020 YILI RESMİ TATİL GÜNLER

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28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 Ekim Çarşamba resmi tatil mi? 28 Ekim'de okullar açık mı, iş yerleri açık mı? 2020 Cumhuriyet Bayramı hangi gün?
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