Bugün Yargı var mı? 23 Ocak Pazar Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? - Haberler
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Bugün Yargı var mı? 23 Ocak Pazar Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?

Bugün Yargı var mı? 23 Ocak Pazar Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?
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Kanal D'nin beğenilen dizisi Yargı bugün olacak mı merak edildi. Normalde bu hafta diziler yılbaşı tatili yapmıştı. Peki, Bu akşam Yargı var mı, yok mu? Bu hafta Yargı var mı? 9 Ocak Pazar Yargı yeni bölüm bugün olacak mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yargı yılbaşı arası verdi mi? İşte detaylar...

Bugün Yargı var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan dram, psikolojik gerilim ve polisiye türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Yargı var mı, yok mu? Bu hafta Yargı var mı? 23 Ocak Pazar Yargı yeni bölüm bugün olacak mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Normalde bu hafta diziler yılbaşı arası yapmıştı. Fakat Yargı geçtiğimiz hafta yılbaşı arasından dolayı yayınlanmadığı için yeni bölümü bugün yani 23 Ocak Pazar 2022 tarihinde ekranlara gelecektir. Yargı yeni bölümünü bugün saat 20:00'da Kanal D üzerinden izleyebilirsiniz.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ve Ceylin (Pınar Deniz), katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

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