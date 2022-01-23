Bugün Yargı var mı? 23 Ocak Pazar Yargı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?
Kanal D'nin beğenilen dizisi Yargı bugün olacak mı merak edildi. Normalde bu hafta diziler yılbaşı tatili yapmıştı. Peki, Bu akşam Yargı var mı, yok mu? Bu hafta Yargı var mı? 9 Ocak Pazar Yargı yeni bölüm bugün olacak mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yargı yılbaşı arası verdi mi? İşte detaylar...
Bugün Yargı var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan dram, psikolojik gerilim ve polisiye türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Yargı var mı, yok mu? Bu hafta Yargı var mı? 23 Ocak Pazar Yargı yeni bölüm bugün olacak mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Normalde bu hafta diziler yılbaşı arası yapmıştı. Fakat Yargı geçtiğimiz hafta yılbaşı arasından dolayı yayınlanmadığı için yeni bölümü bugün yani 23 Ocak Pazar 2022 tarihinde ekranlara gelecektir. Yargı yeni bölümünü bugün saat 20:00'da Kanal D üzerinden izleyebilirsiniz.
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ve Ceylin (Pınar Deniz), katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.
Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
Uğur Polat : Yekta Tilmen
Mehmet Yılmaz Ak : Pars
Zeyno Eracar : Gül Erguvan
Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
Uğur Aslan : Doğan
Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
Onur Özaydın : Kemal
Ece Yüksel : İnci Erguvan
Özlem Çakar : Aylin
Arda Anarat : Çınar Kaya
Onur Durmaz : Engin Tilmen
Zeynep Atılgan : Filiz
Beren Nur Karadiş : Damla