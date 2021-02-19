Bugün yağmur var mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? 19 Şubat İstanbul hava durumu?

1 haftadır etkili kar yağışı sonrası sıcaklıklarda bir miktar artış görülen İstanbul'da hava durumu merak ediliyor. Peki, İstanbul'a yağmur yağacak mı? Bugün yağmur var mı? 19 Şubat İstanbul hava durumu?

Kar yağışı nedeniyle bir süredir zorlu iklim şartları yaşayan İstanbullular bugünün ve gelecek günlerin hava durumunu merak ediyor. Peki, bugün yağmur var mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı? 19 Şubat İstanbul hava durumu?

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

19 Şubat Cuma günü İstanbul'da yağmur bekleniyor. Devam eden 4 gün ise havanın güneşli olması bekleniyor..