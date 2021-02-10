Bugün yağmur var mı? 10 Şubat hava durumu! İstanbul'da bugün yağmur var mı?

Sabah saatlerinde vatandaşlar yağmurlu hava ile güne başladı. Peki, yağmur devam edecek mi? Bugün hava nasıl olacak? Bugün yağmur var mı? 10 Şubat hava durumu! İstanbul'da bugün yağmur var mı?

Sıcaklıkların bu hafta ile birlikte düşmeye başlaması sonucu yer yer soğuk hava ciddi şekilde etkisini gösterecek Bugün yağmur var mı? 10 Şubat hava durumu! İstanbul'da bugün yağmur var mı?

10 ŞUBAT HAVA DURUMU

Şubat ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dün bazı illerde 25 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji uzmanları sıcaklıkların 4-5 gün daha süreceğini fakat soğuk hava dalgasının kapıda olduğunu söylüyor. Cumartesi günü sıcaklıkların 20 derece düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı bekleniyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Sabah saatlerinde yağmur etkisini gösterdi. Bugün İstanbul'da öğleden sonra yağmur beklenmiyor. Gündüz saatlerinde esinti ile birlikte yağış etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren yerini Güneş'e bırakacak.