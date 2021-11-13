Bugün ve yarın lig maçı yok mu, neden yok? Bu hafta Süper Lig maçı olacak mı? 13-14-15 Kasım 2021 lig maçı yok mu, neden maçlar yok?
Süper Lig'de bu hafta maçların olmaması taraftarlar tarafından merak edildi. Peki, bu hafta Süper Lig'de neden maç yok? Bugün ve yarın lig maçı yok mu, neden yok? Bu hafta Süper Lig maçı olacak mı? 13-14-15 Kasım 2021 lig maçı yok mu, neden maçlar yok? Milli maçlar arasına mı girildi? Türkiye milil maçı ne zaman? GS'nin maçı yok mu? FB'nin maçı yok mu? BJK'nin maçı yok mu?
Bugün lig maçı yok mu? Lig maçı neden yok? Galatasaray'ın maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Bugün ve yarın lig maçı yok mu, neden yok? Bu hafta Süper Lig maçı olacak mı? 13-14-15 Kasım 2021 lig maçı yok mu, neden maçlar yok? Süper Lig maçları neden oynanmıyor?
Bu hafta sonu Süper Lig maçı Milli maçlar arası nedeniyle oynanmayacaktır. Bugün yani 13 Kasım Cumartesi günü Türkiye-Cebelitarık maçı oynanacak. Milli maç arası nedeniyle bu hafta sonu Süper Lig'de maç olmayacaktır.
Bu hafta 13 Kasım ve 16 Kasım tarihlerinde milli maçlar oynanacak. Ülkemiz 13 Kasım'da Cebelitarık ile Türkiye'de oynayacakken 16 Kasım'da ise Karadağ deplasmanına gidecek.
- Türkiye - Cebelitarık : 13 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak
- Karadağ - Türkiye : 16 Kasım 2021 Salı günü oynanacak
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