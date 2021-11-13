Bugün lig maçı yok mu? Lig maçı neden yok? Galatasaray'ın maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Bugün ve yarın lig maçı yok mu, neden yok? Bu hafta Süper Lig maçı olacak mı? 13-14-15 Kasım 2021 lig maçı yok mu, neden maçlar yok? Süper Lig maçları neden oynanmıyor?

BU HAFTA SÜPER LİG MAÇI YOK MU?

Bu hafta sonu Süper Lig maçı Milli maçlar arası nedeniyle oynanmayacaktır. Bugün yani 13 Kasım Cumartesi günü Türkiye-Cebelitarık maçı oynanacak. Milli maç arası nedeniyle bu hafta sonu Süper Lig'de maç olmayacaktır.

MİLLİ MAÇ ARASI NE ZAMAN 2021?

Bu hafta 13 Kasım ve 16 Kasım tarihlerinde milli maçlar oynanacak. Ülkemiz 13 Kasım'da Cebelitarık ile Türkiye'de oynayacakken 16 Kasım'da ise Karadağ deplasmanına gidecek.

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ KASIM AYI TAKVİMİ

Türkiye - Cebelitarık : 13 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak

Karadağ - Türkiye : 16 Kasım 2021 Salı günü oynanacak

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