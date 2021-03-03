Bugün TV'de ne var? Mars'ta kıyamet konusu nedir? Mars'ta kıyamet oyuncuları kimlerdir?
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Bugün TV'de ne var? Mars'ta kıyamet konusu nedir? Mars'ta kıyamet oyuncuları kimlerdir?

03.03.2021 01:22 | Son Güncelleme: 03.03.2021 01:32
Bugün TV'de ne var? Mars'ta kıyamet konusu nedir? Mars'ta kıyamet oyuncuları kimlerdir?

2015 yapımı bilim kurgu ve aksiyon türündeki film Mars'ta Kıyamet başrollerini Alan Pietruszewski, Lane Townsend ve Jennifer Dorogi paylaşıyor. Bugün TV'de ne var? Mars'ta Kıyamet konusu nedir? Mars'ta Kıyamet oyuncuları kimlerdir? Mars'ta Kıyamet film konusu ve oyuncu kadrosu!

Kanal D ekranlarında sinema kuşağında bu akşam bilim kurgu ve aksiyon türlerinde, döneminde en çok merak edilen Mars'ta Kıyamet filmi yayınlanacak. Filmin yönetmenliğini Scott Wheeler yaptı. Mars'ta Kıyamet film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, Bugün TV'de ne var? Mars'ta Kıyamet film konusu nedir? Mars'ta Kıyamet oyuncuları kimlerdir? Mars'ta Kıyamet film konusu ve oyuncu kadrosu! İşte detaylar!

MARS'TA KIYAMET KONUSU NEDİR?

Gelecekte insan nüfusunun büyük bölümü Mars'ta, dünyadaki şehirleri andıran yerleşkelerde yaşamaktadır. Mars'ta çıkan bir kum fırtınası New York şehrini tamamen yok edince, fırtınanın hedefindeki Los Angeles ölümcül sonu engellemeye çalışır.

MARS'TA KIYAMET OYUNCULARI VE KADROSU!

Mars'ta Kıyamet filminin oyuncu kadrosunda, Liev Schreiber, Elias Koteas, Romola Garai, Olivia Williams, Johnny Harris, Goran Kostic, Tom Cullen (III) ve Yusra Warsama yer alıyor.

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