Bugün teravih namazı var mı? 12 Mayıs teravih namazı kılınacak mı? Son teravih namazı ne zaman kılınır?

Mübarek 3 ayların üçüncüsü Ramazan Ayı'nın son günündeyiz. Herkesin şimdiden Ramazan Bayramı mübarek olsun! Ramazan ayında merak edilen konulardan birisi de teravih namazının son günü ne zaman, hangi gün kılınır oldu. Peki, bugün teravih namazı kılınır mı? 12 Mayıs Çarşamba bugün teravih namazı var mı, kılınacak mı?

Bugün teravih namazı kılınacak mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Teravih namazı Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan bir namazdır. Fakat dinimizde geceler önce geldiği için Ramazan ayının son gününü Bayram gününe bağlayan gece teravih namazı kılınmıyor. Peki, Bugün teravih namazı var mı? 12 Mayıs teravih namazı kılınacak mı? Son teravih namazı ne zaman kılınır?

BUGÜN (12 MAYIS) TEREAVİH NAMAZI VAR MI?

Son teravih namazı dün gece kılınmıştı. Yani son teravih 11 Mayıs Salı'yı 12 Mayıs Çarşamba'ya bağlayan gece kılınmıştı . Bu gece ise Ramazan Bayramı gecesi olacağı için teravih namazı bugün olmayacak. Yani 12 Mayıs Çarşamba'yı 13 Mayıs Perşembe'ye bağlayan gece teravih namazı kılınmayacaktır.

Dinimizde geceler önce geldiği için son teravih dün gece kılınmıştı.

SON TERAVİH NAMAZI HANGİ GÜN KILINDI?

Son teravih namazı 11 Mayıs Salı günü yatsı namazından sonra kılınmıştı.

Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınan bir namazdır. Dinimizde geceler önce geldiği için teravih namazı ilk olarak oruç tuttuğumuz günden bir günün öncesi yani bir gece önce kılınmıştı. Haliyle son teravih namazı da oruç tutacağımız son günün bir önceki gecesi kılınacaktır.

Yani son oruç günü 12 Mayıs Çarşamba olduğu için son teravih namazı da bu günün gecesi olan 11 Mayıs Salı'yı 12 Mayıs Çarşamba'ya bağlayan gece kılınır!

SON ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Ramazan'ın son günü 13 Mayıs Çarşamba günüdür. 14 Mayıs Perşembe ise Ramazan Bayramı 1. günüdür. Haliyle 13 Mayıs Çarşamba günü son oruç tutulacaktır. Yani Arefe gününde (13 Mayıs Çarşamba) son orucu tutacağız. Allah kabul eylesin...