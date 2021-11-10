Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82. ölüm yıl dönümünde tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından anılacak. Peki, Bugün tatil mi? 10 Kasım Çarşamba resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü tatil mi, yarım gün mü tatil? Çarşamba günü tatil mi? 10 Kasım Çarşamba resmi tatil mi? Yarım gün mü tatil? İşte bilgiler...

10 KASIM TATİL Mİ? BUGÜN TATİL Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 1938 yılında 10 Kasım günü saat 09.05'de hayatını kaybetti. O günden bu yana her 10 Kasım ulusal yas günüdür. Bu nedenle 10 Kasım'lar resmi tatil olarak kabul görmez. 2021 yılında da 10 Kasım resmi tatil değildir.

10 KASIM HANGİ GÜN?

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. 10 Kasım 2021, bu yıl Çarşamba gününe denk gelmektedir.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ VE ATATÜRK HAFTASI

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

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