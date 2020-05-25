BUGÜN TABURCU OLAN  KORONAVİRÜS HASTASI: İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞIYORUM
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BUGÜN TABURCU OLAN  KORONAVİRÜS HASTASI: İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞIYORUM

BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görerek bugün taburcu olan Sadık Karabulut, "İki bayramı bir arada yaşıyorum.

BUGÜN TABURCU OLAN  KORONAVİRÜS HASTASI: İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞIYORUM
25.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:44
BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görerek bugün taburcu olan Sadık Karabulut, "İki bayramı bir arada yaşıyorum. Bu hastalığı yendiğim için sevinçliyim" dedi.

Geçen  hafta baş ağrısı şikayetiyle  Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 47 yaşındaki Sadık Karabulut'a koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Karabulut, hastanede tedavi altına alındı. Bir hafta süren ilaç tedavisinin ardından bugün taburcu edilen Karabulut, " Çok sevinçliyim. Sağlık çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Herkesin bayramını kutluyorumö dedi. Karabulut şöyle konuştu: "Baş ağrısı ve tansiyon sebebiyle 18 Mayıs'ta hastaneye geldim. Bu pazartesi günü de taburcu oldum. Hiçbir belirti yoktu sadece baş ağrısı ve tansiyonum vardı. Test yapıldı koronavirüs tanısı konuldu. 3 gün sonra test yapıldı, negatif çıktı. Bugün de taburcu oluyorum. Sağlık çalışanları her konuda yardımcı oldular. Doktorundan hemşiresine hepsine teşekkür ediyorum. Ailemden iki kişide pozitif çıktı onlar evde tedavi altında. Onların süreci iyi gidiyor. İki bayramı bir arada yaşıyorum. Kısmet olursa ailemin yanına gideceğim. Bu hastalığı yendiğim için sevinçliyim. Bundan sonra yaşamıma dikkat etmem gerektiğini söyledi doktorlar."

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Haber
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Haber
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi Haber
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Haber
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, belediye başkanı güldürdü
Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, belediye başkanı güldürdü
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır
Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar...
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı
Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Mfö Sezen Aksu Demet Akalın Seren Serengil
Spor Can Bartu Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic
Daha Fazla Şehit Bayram Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: BUGÜN TABURCU OLAN  KORONAVİRÜS HASTASI: İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞIYORUM - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 14:47:40. #1.15#
title