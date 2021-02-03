Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok? Survivor hangi günler 2021 var?
TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor 2021'in başlamasının ardından izleyiciler Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok? gibi soruların yanıtlarını aradı. Haftanın belirli günleri yayınlanan Survivor 2021 hangi günler var?
Ünlüler ve Gönüllüler konseptiyle yayınlanan Survivor, belirlenen günlerde izleyicilerle buluşacak. 9 Ocak'ta ekran macerasına başlayan Survivor, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, perşembe olmak üzere haftanın 5 günü yayınlanacak.
SURVİVOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
9 Ocak Cumartesi akşamı yeni sezonuna başlayan Survivor 2021 Tv8 kanalında saat 20.00'de yayınlanacak.
SURVIVOR 2021 HANGİ GÜNLER VAR?
Survivor 2021 Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluştu.Survivor, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, perşembe olmak üzere haftanın 5 günü yayınlanacak.
BUGÜN SURVIVOR YOK MU, NEDEN YOK?
Çarşamba günü yayın akışında Survivor'ı göremeyen izleyiciler "Bugün Survivor yok mu, neden yok?" sorusunu araştırdı. Survivor haftanın 5 günü yayınlanacak. Çarşamba akşamı ve cuma akşamı yayın akışında dizi bulunduğu için bu akşamlarda Survivor yok.