Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok? Survivor hangi günler 2021 var?

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor 2021'in başlamasının ardından izleyiciler Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok? gibi soruların yanıtlarını aradı. Haftanın belirli günleri yayınlanan Survivor 2021 hangi günler var?