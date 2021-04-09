Bugün Survivor yok mu? 9 Nisan Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Survivor neden yok? 9 Nisan Cuma TV8 yayın akışı!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 9 Nisan Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 9 Nisan Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok?