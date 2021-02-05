Bugün Survivor yok mu? 5 Şubat Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Survivor neden yok? 5 Şubat Cuma TV8 yayın akışı!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 5 Şubat Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 5 Şubat Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok?