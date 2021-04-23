Bugün Survivor yok mu? 23 Nisan Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Survivor neden yok? 23 Nisan Cuma TV8 yayın akışı!
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 23 Nisan Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok?
İzleyicileri ekrana bağlayan Survivor yarışması 23 Nisan Cuma günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok? 23 Nisan Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? İşte, 23 Nisan Cuma TV8 yayın akışı!
BUGÜN 23 NİSAN CUMA 2021 SURVİVOR YOK MU?
Survivor bugün ekrana gelmeyecek. Cuma günleri TV8 'de "Kırmızı Oda" dizisi yayınlanmaktadır.
23 NİSAN CUMA SURVİVOR NEDEN YOK?
TV8'in dizisi Kırmızı Oda dizisinin yayınlanması sebebiyle Survivor bugün yayınlanmayacak. Yani her Cuma akşamları "Kırmızı Oda" dizisi yayınlanacağı için Cuma akşamları Survivor yarışması ekranlara gelemeyecek.