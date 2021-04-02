Bugün Survivor yok mu? 2 Nisan Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Survivor neden yok? 2 Nisan Cuma TV8 yayın akışı!
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Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2 Nisan Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 2 Nisan Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok?
İzleyicileri ekrana bağlayan Survivor yarışması 2 Nisan Cuma günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok? 2 Nisan Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? İşte, 2 Nisan Cuma TV8 yayın akışı!
BUGÜN 2 NİSAN CUMA 2021 SURVİVOR YOK MU?
Survivor bugün ekrana gelmeyecek. Cuma günleri TV8 'de "Kırmızı Oda" dizisi yayınlanmaktadır.
2 NİSAN CUMA SURVİVOR NEDEN YOK?
TV8'in dizisi Kırmızı Oda dizisinin yayınlanması sebebiyle Survivor bugün yayınlanmayacak. Yani her Cuma akşamları "Kırmızı Oda" dizisi yayınlanacağı için Cuma akşamları Survivor yarışması ekranlara gelemeyecek.