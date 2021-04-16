Bugün Survivor yok mu? 16 Nisan Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Survivor neden yok? 16 Nisan Cuma TV8 yayın akışı!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 16 Nisan Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 16 Nisan Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok?