Bugün Survivor yok mu? 14 Nisan Çarşamba günü Survivor yayınlanmayacak mı? Survivor neden yok? 14 Nisan Çarşamba TV8 yayın akışı!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 14 Nisan Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 14 Nisan Çarşamba günü Survivor yayınlanmayacak mı? Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok?
İzleyicileri ekrana bağlayan Survivor yarışması 14 Nisan Çarşamba günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok? 14 Nisan Çarşamba günü Survivor yayınlanmayacak mı? İşte, 14 Nisan Çarşamba TV8 yayın akışı!
BUGÜN 14 NİSAN ÇARŞAMBA 2021 SURVİVOR YOK MU?
Survivor bugün ekrana gelmeyecek. Çarşamba günleri TV8 'de "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi yayınlanmaktadır.
14 NİSAN ÇARŞAMBA SURVİVOR NEDEN YOK?
TV8'in dizisi Kırmızı Oda dizisinin yayınlanması sebebiyle Survivor bugün yayınlanmayacak. Yani her Çarşamba akşamları "Kırmızı Oda" dizisi yayınlanacağı için Çarşamba akşamları Survivor yarışması ekranlara gelemeyecek.