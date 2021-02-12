Bugün Survivor yok mu? 12 Şubat Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Survivor neden yok? 12 Şubat Cuma TV8 yayın akışı!
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 12 Şubat Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 12 Şubat Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok?
İzleyicileri ekrana bağlayan Survivor yarışması 12 Şubat Cuma günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok? 12 Şubat Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? İşte, 12 Şubat Cuma TV8 yayın akışı!
BUGÜN 12 ŞUBAT CUMA 2021 SURVİVOR YOK MU?
Survivor bugün ekrana gelmeyecek. Cuma günleri TV8 'de "Kırmızı Oda" dizisi yayınlanmaktadır.
12 ŞUBAT CUMA SURVİVOR NEDEN YOK?
TV8'in dizisi Kırmızı Oda dizisinin yayınlanması sebebiyle Survivor bugün yayınlanmayacak. Yani her Cuma akşamları "Kırmızı Oda" dizisi yayınlanacağı için Cuma akşamları Survivor yarışması ekranlara gelemeyecek.