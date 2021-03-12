Bugün Survivor yok mu? 12 Mart Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Survivor neden yok? 12 Mart Cuma TV8 yayın akışı!
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 12 Mart Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 12 Mart Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok?
İzleyicileri ekrana bağlayan Survivor yarışması 12 Mart Cuma günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok? 12 Mart Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? İşte, 12 Mart Cuma TV8 yayın akışı!
BUGÜN 12 MART CUMA 2021 SURVİVOR YOK MU?
Survivor bugün ekrana gelmeyecek. Cuma günleri TV8 'de "Kırmızı Oda" dizisi yayınlanmaktadır.
12 MART CUMA SURVİVOR NEDEN YOK?
TV8'in dizisi Kırmızı Oda dizisinin yayınlanması sebebiyle Survivor bugün yayınlanmayacak. Yani her Cuma akşamları "Kırmızı Oda" dizisi yayınlanacağı için Cuma akşamları Survivor yarışması ekranlara gelemeyecek.