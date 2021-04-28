Bugün Survivor var mı, yok mu? 28 Nisan Çarşamba günü Survivor yayınlanmayacak mı? Survivor neden yok? 28 Nisan Çarşamba TV8 yayın akışı!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 28 Nisan Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 28 Nisan Çarşamba günü Survivor yayınlanmayacak mı? Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok?